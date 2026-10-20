PERUGIA – PESCARA | INFO BIGLIETTERIA

AC Perugia Calcio comunica che da oggi, martedì 20 ottobre alle ore 15, sono in vendita online e presso le ricevitorie autorizzate (da mercoledì pomeriggio in biglietteria) i tagliandi per la partita Perugia – Pescara, 11a di Campionato di Serie C Girone B, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio “Curi”.
I tagliandi potranno essere acquistati sulla piattaforma online solo dai possessori di Grifo Card, presso le ricevitorie autorizzate e in biglietteria mostrando la carta di identità o un documento che certifichi la residenza.
E’ fatto divieto di acquisto per i settori ordinari (Tribuna Ovest, Tribuna Est e Curva Nord) per i residenti nella provincia di Pescara.
PREZZI
CURVA NORD:
– intero euro 15 (online, ricevitoria, botteghino)
– ridotto Under 14 euro 10
TRIBUNA EST (GRADINATA):
– intero al botteghino 15 euro
– ridotto al botteghino 10 euro
– intero online e ricevitore 9 euro
– ridotto online e ricevitorie 5 euro
– studenti 5 euro
TRIBUNA OVEST:
– intero euro 29
– ridotto Under 14 euro 22
– poltroncine intero euro 45
– poltroncine ridotto Under 14 euro 34
A tutti i prezzi sopra indicati sarà aggiunto 1 euro di commissione.
ORARI BIGLIETTERIA
La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:
mercoledì dalle 16 alle 19;
giovedì dalle 16 alle 19;
venerdì (giorno gara) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30
AC Perugia Calcio raccomanda ai propri tifosi di acquistare il biglietto nei giorni precedenti e di arrivare in anticipo allo stadio rispetto all’inizio della partita.