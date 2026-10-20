BIGLIETTI

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PERUGIA – PESCARA | INFO BIGLIETTERIA

AC Perugia Calcio comunica che da oggi, martedì 20 ottobre alle ore 15, sono in vendita online e presso le ricevitorie autorizzate (da mercoledì pomeriggio in biglietteria) i tagliandi per la partita Perugia – Pescara, 11a di Campionato di Serie C Girone B, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio “Curi”.

I tagliandi potranno essere acquistati sulla piattaforma online solo dai possessori di Grifo Card, presso le ricevitorie autorizzate e in biglietteria mostrando la carta di identità o un documento che certifichi la residenza.

E’ fatto divieto di acquisto per i settori ordinari (Tribuna Ovest, Tribuna Est e Curva Nord) per i residenti nella provincia di Pescara.

PREZZI

CURVA NORD:

– intero euro 15 (online, ricevitoria, botteghino)

– ridotto Under 14 euro 10

TRIBUNA EST (GRADINATA):

– intero al botteghino 15 euro

– ridotto al botteghino 10 euro

– intero online e ricevitore 9 euro

– ridotto online e ricevitorie 5 euro

– studenti 5 euro

TRIBUNA OVEST:

– intero euro 29

– ridotto Under 14 euro 22

– poltroncine intero euro 45

– poltroncine ridotto Under 14 euro 34

A tutti i prezzi sopra indicati sarà aggiunto 1 euro di commissione.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

mercoledì dalle 16 alle 19;

giovedì dalle 16 alle 19;

venerdì (giorno gara) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30

AC Perugia Calcio raccomanda ai propri tifosi di acquistare il biglietto nei giorni precedenti e di arrivare in anticipo allo stadio rispetto all’inizio della partita.

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