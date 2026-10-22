PERUGIA – PESCARA | I GRIFONI CONVOCATI E LE PAROLE DI MISTER DIANA

Questo l’elenco dei Grifoni convocati da mister Aimo Diana per la partita Perugia – Pescara, in programma venerdì 23 ottobre (ore 20:30) allo stadio “Curi”:
1 ZELEZNY RADOSLAW
4 TOZZUOLO ALESSANDRO
5 STRAMACCIONI DIEGO
6 ANGELI MATTEO
7 CISCO ANDREA
8 LADINETTI RICCARDO
9 SABBATANI ANTONIO
10 CANOTTO LUIGI
11 BORSOI MATTEO
12 MORO LUCA
14 QUIRINI ETTORE
15 PAPAZOV DIMITAR
19 DOTTORI CHRISTIAN
20 CARRIERO GIUSEPPE
26 SEHA SAYHA
28 RICCARDI DAVIDE
29 RENAULT GUILLAUME
30 VAN AMERSFOORT PELLE
31 CONTI GABRIELE
33 LANGELLA CHRISTIAN
39 CAVALLINI GIACOMO
55 STRAPPINI SEBASTIAN
72 CORTESI MATTEO
77 KABASHI ELVIS
Nella tradizionale conferenza stampa di presentazione della partita, mister Diana ha parlato del momento della sua squadra e del fascino di questa partita, riconoscendo le qualità dell’avversario atteso al “Curi”.