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PERUGIA – PESCARA, ARBITRA MIRABELLA DI NAPOLI

Sarà Domenico Mirabella della Sezione di Napoli ad arbitrare la partita Perugia – Pescara, 11a giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20:30.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Manuel Cavalli di Bergamo, IV ufficiale Fabrizio Pacella di Roma 2, operatore FVS Luca Granata di Viterbo.

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