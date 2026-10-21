PERUGIA – PESCARA, ARBITRA MIRABELLA DI NAPOLI

Sarà Domenico Mirabella della Sezione di Napoli ad arbitrare la partita Perugia – Pescara, 11a giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20:30.



Sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Manuel Cavalli di Bergamo, IV ufficiale Fabrizio Pacella di Roma 2, operatore FVS Luca Granata di Viterbo.