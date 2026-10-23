BIGLIETTI

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PERUGIA – PESCARA, APERTURA CON ORARIO CONTINUATO DELLA BIGLIETTERIA

AC Perugia Calcio informa che, vista l’affluenza in prevendita, per agevolare i propri tifosi, anche coloro che la mattina e il pomeriggio hanno impegni lavorativi, è stato deciso che nella giornata di oggi (venerdì 23 ottobre, giorno della partita Perugia – Pescara) la biglietteria dello Stadio, aperta alle ore 10, effettuerà orario continuato fino alle 19.30.

AC Perugia Calcio raccomanda ai tifosi di premunirsi del biglietto e di raggiungere lo stadio con congruo anticipo rispetto all’inizio della partita (ore 20.30), così da non creare eccessive file ai botteghini e di agevolare l’ingresso.

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