Dare anche in casa ai propri tifosi le gioie che in questo momento il Perugia riesce a dare di più in trasferta. Questo lo spirito con cui i Grifoni affronteranno domenica il Livorno al “Curi”.

Mister Aimo Diana ha chiesto ai suoi ragazzi di ripetere l’approccio tenuto nella vittoriosa trasferta di San Benedetto del Tronto: “Più concentrazione, meno errori e più cinismo – ha detto nella conferenza stampa pre-gara – sono gli ingredienti che devono esserci anche nella partita di domani (domenica, ndr) contro un avversario con caratteristiche completamente diverse”.

“Una squadra importante – ha detto mister Diana a proposito del Livorno – per i nomi che ha e per quello che esprime”. Ecco perché per questa gara chiede ai suoi ragazzi di mettere in campo i “tre ingredienti”, insieme a “qualcosina in più che abbiamo preparato questa settimana”.

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