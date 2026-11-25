AC Perugia Calcio informa che sono in vendita in tutte le ricevitorie abilitate Ticketone con documento (carta di identità) e online (solo per i possessori di Grifo Card) i biglietti per la partita PERUGIA – LIVORNO, in programma domenica 29 novembre (ore 14:30) allo Stadio “Curi”.
Biglietteria stadio
La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:
- GIOVEDì 26 novembre la mattina 10-13 (solo per emissione Grifo Card), pomeriggio 16-19 (biglietti e Grifo Card);
- VENERDì 27 novembre 16-19;
- SABATO 28 novembre 10-13 e 16-19;
- DOMENICA 29 novembre orario continuato 10-13,30
Settore ospiti
Tagliandi in vendita per il settore ospiti (Curva Sud) da mercoledì (ore 16) in tutte le ricevitorie autorizzate solo per i possessori della tessera fidelizzata della società sportiva US LIVORNO 1915 residenti nella provincia di Livorno.
Vietata la vendita del settore ospiti (Curva Sud) al botteghino dello stadio il giorno della partita.
La vendita terminerà alle ore 19 di sabato 28 novembre.
Divieto di acquisto dei settori ordinari per i residenti nella provincia di Livorno.
Comunicazioni generali e raccomandazioni
Si ricorda che il titolo è incedibile.
AC Perugia Calcio invita i propri tifosi a premunirsi anticipatamente del biglietto e di arrivare allo stadio in orario congruo rispetto all’inizio della partita per evitare file.