La passione per il Grifo incontra l’ironia e l’identità del dialetto perugino. AC Perugia Calcio e Ardillo, il brand umbro che ha trasformato modi di dire e tradizioni locali in oggetti di design e abbigliamento pop, danno vita a una collaborazione che celebra il forte legame tra la città, la sua cultura e i colori biancorossi.

Il progetto prende forma attraverso una capsule collection esclusiva, composta da t-shirt e accessori lifestyle, ispirata a uno dei detti popolari più iconici e amati di Perugia: “Perugia, l mi core s’abrugia!”. Un’espressione che racchiude l’attaccamento viscerale dei perugini alle proprie radici e che trova una reinterpretazione contemporanea nella sua versione ironica e internazionale, “Perugia, my heart is on fire!”.