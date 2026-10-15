PERFETTAMENTE RIUSCITO L’INTERVENTO A PAOLO BARTOLOMEI

AC Perugia Calcio comunica che questa mattina (giovedì 15 ottobre) nella clinica Lami, il calciatore Paolo Bartolomei è stato sottoposto ad intervento chirurgico per un disturbo legato al morbo di Haglund, con asportazione di una parte ossea del calcagno che creava dolori al tendine d’Achille della caviglia sinistra.

L’operazione, eseguita dal prof. Giuliano Cerulli, coadiuvato dal dott. Alessandro Cirimbilli e dalla dott.ssa Enxhi Zorba, è durata circa mezzora ed è perfettamente riuscita. Paolo Bartolomei è stato dimesso nel pomeriggio.

Il calciatore, che sino al giorno dell’operazione si è allenato con la squadra, sarà ora assistito nel programma di riabilitazione. I tempi di recupero sono stimati in 3 mesi.

A Paolo l’affettuoso augurio di una pronta ripresa da parte del Perugia Calcio e di tutto l’ambiente biancorosso.