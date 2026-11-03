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OGGI LA MESSA PER RENATO CURI E GLI ALTRI GRIFONI SCOMPARSI

Oggi, martedì 3 novembre, alle ore 18, davanti agli spogliatoi dello stadio “Curi” don Mauro, padre spirituale del Perugia Calcio, officerà la messa in memoria di Renato Curi e degli altri Grifoni che non sono più fisicamente tra noi, ma che vivono nei cuori di tutti i tifosi biancorossi.

Come consueto in questa ricorrenza, i cancelli della sede del Club resteranno aperti per consentire, a chi vorrà, di partecipare alla cerimonia religiosa.

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