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NAZIONALE UNDER 19, DOTTORI CONVOCATO A COVERCIANO

Nuova chiamata azzurra per il Grifone Christian Dottori, convocato dal tecnico della Nazionale Under 19 Massimiliano Favo per lo stage di preparazione al UEFA round 2 in programma presso il CTF di Coverciano nei giorni 2 e 3 novembre.

Si tratta dell’ennesima conferma della qualità del giovane calciatore del Perugia, che a Campobasso ha siglato la sua prima rete tra i professionisti.

(foto Settonce per AC Perugia Calcio, riproduzione vietata)

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