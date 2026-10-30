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MARTEDì LA MESSA IN RICORDO DI RENATO CURI E DI TUTTI I GRIFONI SCOMPARSI

Oggi è una data che, con tristezza, resta indelebile per il popolo biancorosso. Il 30 ottobre 1977 si consumava infatti la tragedia di Renato Curi, nello stadio intitolato alla sua memoria.

Per ricordare insieme Renato e tutti gli altri Grifoni che non sono più fisicamente tra noi ma restano nel cuore del popolo biancorosso, martedì 3 novembre alle ore 18, davanti agli spogliatoi dello Stadio “Curi”, don Mauro, padre spirituale del Perugia, officerà la messa in memoria, dell’indimenticabile numero 8 del Grifo, insieme alla famiglia, alla squadra e alla società.

Come consueto in questa ricorrenza, i cancelli della sede del Club resteranno aperti per consentire, a chi vorrà, di partecipare alla cerimonia religiosa.

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