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LUTTO PER LA MORTE DI RICCARDO INNOCENTI

AC Perugia Calcio, appresa la notizia della scomparsa dell’ex Grifone Riccardo Innocenti, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Riccardo ha giocato cinque stagioni con la maglia del Perugia, dal 1969 al 1974, indossando a lungo la fascia di capitano e concludendo la sua carriera proprio con i biancorossi. Con la maglia del Grifo ha disputato 175 partite, segnando 27 gol.

Il Club ricorda Riccardo Innocenti, vero Grifone!

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