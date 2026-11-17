Il capitano dei Grifoni Linas Megelaitis ha partecipato alla seconda edizione della “Notte dei Capitani”, evento che si è tenuto al “Capitini” organizzato dal Centro Sportivo Italiano.

Linas – che sta effettuando come da programma il lavoro di recupero dopo l’intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro – ha parlato della responsabilità, verso i compagni, il Club, la tifoseria e la città, dell’indossare la fascia di capitano, ma anche della grande carica che, con orgoglio, questo incarico conferisce a un atleta. Confrontandosi simpaticamente con le capitane e i capitani di altri sport presenti al talk condotto da Alessandro Riccini Ricci.

Linas è stato premiato dalla presidente provinciale del CSI Perugia, Emanuela Papadia. Durante la serata sono stati portati i saluti istituzionali di Laura Servi, vicepresidente della Provincia di Perugia; Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia; Andrea Arena, vicepresidente vicario del CONI Umbria; Giovanni Marella, membro della giunta CIP Umbria; Claudio Banditelli, consigliere nazionale CSI e direttore dell’Attività Sportiva del CSI Perugia; Alessandro Rossi, presidente del CSI Umbria; don Leonardo Romizi, assistente ecclesiastico del CSI Umbria.

Diversi i contributi anche attraverso videomessaggi di atleti e personaggi del mondo sportivo, tra cui l’ex Grifone Fabrizio Ravanelli.

Quindi le premiazioni dei Campionati Primaverili 25/26 e le foto ricordo, sul palco e in platea.

(foto liberamente utilizzabili)