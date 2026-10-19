BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

LE MAGIE DI CANOTTO INDIRIZZANO LA GARA DELL’AXUM MOLINARI | LE IMMAGINI

Una punizione di rara bellezza, con il pallone che battezza il sette, là dove il portiere avversario non può arrivare, per il vantaggio biancorosso a Campobasso.

Un’altra parabola perfetta, ancora da calcio piazzato, questa volta a cercare la testa di Tozzuolo, per il nuovo vantaggio del Grifo.

In mezzo, tante giocate che hanno messo costantemente in difficoltà la difesa del Campobasso.

Allo stadio Axum Molinari, Luigi Canotto ha mostrato tutta la sua qualità, indirizzando la gara, con le sue giocate, a favore del Grifo, che nel finale ha dilagato.

Riviviamo nel fotoservizio Settonce (riproduzione vietata) la prima rete e l’esultanza sotto alla curva dove erano assiepati i circa 200 tifosi biancorossi.

ULTIME NEWS

I GRIFONI SONO SUBITO TORNATI AD ALLENARSI | IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Leggi la news

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI PALMIERO “CESARINO” MILLETTI

Leggi la news

GIOVANILI | TUTTE VITTORIOSE LE FORMAZIONI BIANCOROSSE (U15 – U16 – U17)

Leggi la news

LE MAGIE DI CANOTTO INDIRIZZANO LA GARA DELL’AXUM MOLINARI | LE IMMAGINI

Leggi la news

“UN SOGNO CHE SI AVVERA”, RIVIVIAMO L’EMOZIONE DI DOTTORI PER LA PRIMA RETE COL GRIFO

Leggi la news

CAMPOBASSO – PERUGIA | IL GRIFO CALA IL POKERISSIMO ALL’AXUM! (1-5)

Leggi la news

PRIMAVERA | IL PERUGIA SCONFITTO DI MISURA A PALERMO (1-0), BIANCOROSSI SECONDI IN CLASSIFICA

Leggi la news

CAMPOBASSO PERUGIA | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Leggi la news

CAMPOBASSO – PERUGIA | LE PAROLE DI MISTER DIANA ALLA VIGILIA

Leggi la news

FEMMINILE | DOMENICA PRIMA SQUADRA IN COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI

Leggi la news