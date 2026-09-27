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PERUGIA – REGGIANA LIVE | IL GRIFO VINCE CON LA RETE DI TOZZUOLO!!! (1-0)

Stadio “Renato Curi” – 7a giornata Campionato Serie C Girone B
Domenica 27 settembre

PERUGIA – REGGIANA 1-0
5′ pt Tozzuolo

PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni, 7 Cisco (19′ st 29 Renault), 8 Ladinetti, 11 Borsoi, 28 Riccardi, 30 Van Amersfoort (25′ st 10 Canotto), 33 Langella, 77 Kabashi (30′ st 20 Carriero), 90 Vergani (21′ st 9 Sabbatani). All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 2 Cesarini, 17 Giambarveri, 19 Dottori, 26 Seha, 31 Conti.

REGGIANA: 1 Furlan, 6 Crisetig (1′ st 26 Bertagnoli), 8 Jonsson, 13 Battistini, 14 Quaranta (20′ st 55 Pasquotto), 17 Libutti, 21 Vallarelli (20′ st 19 Basili), 25 Sipos, 43 Bonetti, 80 Girma (1′ st 7 Rover), 90 Portanova (35′ st 32 Cavaliere). All. Tesser. A disp.: 12 Borriello, 22 Sorzi, 3 Tripaldelli, 11 Cavion, 47 Tessitori, 85 Ezinwa, 96 Lepri.

ARBITRO: Guzzolini Sez. Torino
ASSISTENTI: Cozzuto di Formia – Martinelli di Potenza
IV UFFICIALE: Silvestri Roma 1
OPERATORE FVS: Galieni di Ascoli Piceno

AMMONITI: Crisetig, Kabashi

NOTE: spettatori 7392 (4210 abbonati, 446 ospiti)

(foto AC Perugia Calcio, diritti riservati)

Scheda partita

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