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LAVORI AL “CURI” | INFO PASSAGGIO ABBONATI DALLA CURVA NORD ALLA GRADINATA

AC Perugia Calcio ricorda ai propri tifosi che a partire dalla gara Perugia – Torres, in programma il 16 novembre, la Curva Nord non sarà accessibile per i lavori di realizzazione della copertura da parte del Comune.

A tutti gli abbonati di Curva Nord sarà assegnato un posto in Tribuna Est (Gradinata).

Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento in Curva Nord caricato sulla Grifo Card dovranno accedere al seguente link

CLICCA QUI PER IL LINK TICKETONE

registrarsi e stampare il proprio segnaposto in Tribuna Est (Gradinata).

I restanti abbonati (home ticketing) riceveranno una mail al proprio indirizzo con il nuovo abbonamento di Tribuna Est (Gradinata) da stampare.

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