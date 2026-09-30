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LA SQUADRA PRIMAVERA E LO STAFF SI SONO STRETTI ATTORNO A MISTER GIORGI

I Grifoni del Perugia Primavera hanno voluto essere accanto al loro mister Luigi Giorgi, nel giorno in cui, ad Ascoli Piceno, sono stati officiati i funerali della mamma, la signora Laura Pichinelli.
Una presenza che dimostra quanto sia forte il legame tra il mister e i suoi ragazzi, anche al di fuori del campo, e in tutto il Club biancorosso.
Insieme alla rosa al completo, era presente alla toccante cerimonia funebre tutto lo staff tecnico e medico della squadra Primavera: il vice allenatore della Primavera Alessio Marcelli, il preparatore Davide Abate, il preparatore dei portieri Simone Lioce, il responsabile recupero infortuni Luca Lamanna, i massaggiatori Moreno Franicevic e Angela Giardino, il responsabile sviluppo individuale Piero Lombardi, il responsabile organizzativo Andrea Ciccia, il team manager Stefano Ricci.
Presente, naturalmente, il responsabile del Settore giovanile Giovanni D’Andrea, che ha rinnovato alla famiglia di mister Giorgi il cordoglio e l’affetto di tutta la famiglia del Perugia Calcio.

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