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LA SETTIMANA DI PREPARAZIONE DEI GRIFONI IN VISTA DELLA PARTITA CONTRO IL VADO

Dopo la convincente vittoria nel derby al “Barbetti” di Gubbio, i Grifoni si ritroveranno martedì pomeriggio, al Centro sportivo “Paolo Rossi”, dove agli ordini di mister Diana e del suo staff inizieranno la preparazione in vista della partita di domenica 11 ottobre, Perugia – Vado (ore 17:30 stadio “Curi”).

Dopo l’allenamento di martedì (ore 16), mercoledì consueta doppia seduta (ore 10.30 e ore 16), giovedì e venerdì il pomeriggio alle ore 15, sabato alle ore 11.

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