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INIZIA CON UN PARI ESTERNO IL CAMPIONATO DEL PERUGIA U16

Fonte Nuova (RM), Domenica 27 Settembre 2026 – ore 15:00 – Stadio “XII Apostoli”
Campionato U16 Serie C Girone C – Prima Giornata

GUIDONIA MONTECELIO – PERUGIA 0-0

GUIDONIA: Filardo, Benedetti,, Mazza, Proietti, De Gasperis, Iacomino (cap), Genovesi, Fazzi, Traore, Fioravanti, Pendenza. All. Cecchetti A disp.: Gagliardi, Ferraro, Pierangeli, Fantauzzi, Di Giovanni, Corcione, Ciorba, Grieco, Ciliberti.

PERUGIA: Arcioni (cap), Capomagi, Perseo (Int., Calabrò), Bertoletti (18’ s.t., De Vito), Mencarelli, Parreschi, Calistri (42’ s.t., Spinalbelli), Mulamba (29’ s.t., Belia) , Morresi (18’ s.t., Bianchi), Massaro, Mengani (29’ s.t., Crescenzi) .
All. Lanterna, Gambini. A disp.: Manganelli, Gervasi, Roseti.

ARBITRO: L. Sorrentino, sez. Ostia Lido
ASSISTENTI: Cotet e Chiera Sez. Roma 1

Fonte Nuova (RM) – Prima di Campionato e primo punto portato a casa per il Perugia U16. Un pari con più di qualche rammarico per i biancorossi, viste le diverse occasioni non concretizzate.

Sin dai primi minuti di gioco i grifoncelli mostrano più voglia ed intensità nel gioco espresso, alla ricerca del gol che sblocchi la partita. Sia il primo che il secondo tempo seguono lo stesso copione: da una parte il Perugia che prova a dominare la partita, creando molte occasioni da goal, ma sprecando molto, soprattutto in fase di rifinitura e nell’ultimo passaggio; dall’altra il Guidonia che si difende bene e prova a ripartire, riuscendo però poche volte ad impensierire la retroguardia perugina.

Nel finale, dopo i vari tentativi del Perugia di portarsi in vantaggio, un paio di parate di Arcioni evitano la beffa per i biancorossi. Anche se l’ultima occasione è del Perugia, con la conclusione del subentrato Spinalbelli che non inquadra la porta.

Al termine di un match intenso e divertente i ragazzi del duo Lanterna-Gambini conquistano un punto comunque importante, che fa morale e mostra le qualità dei biancorossi, in vista della prossima gara di campionato, quando sul terreno amico del Centro Sportivo “Paolo Rossi” arriverà la Sambenedettese.

Prossimo impegno: domenica 4 ottobre 2026, Perugia – Sambenedettese, 2° giornata di andata U16 Serie C.

(foto liberamente utilizzabile)

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