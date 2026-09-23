INFO ACCREDITI

Si informa che il settore indicato per gli accrediti convenzionali AIA, CONI, FIGC è la Tribuna Est (Gradinata). Il tagliando dovrà essere effettuato direttamente in biglietteria solo il giorno venerdì 25 settembre dalle ore 16 alle ore 19; non saranno prese in considerazione richieste arrivate tramite email.
Le richieste per accrediti dei tesserati AIA, CONI, FIGC residenti fuori regione, sempre per settore Tribuna Est, vanno inviate alla mail accrediti@acperugiacalcio.it e saranno recapitate tramite email entro venerdì 25 settembre alle ore 13.
Le richieste per accrediti autorità (Tribuna Ovest) vanno inviate alla mail accrediti@acperugiacalcio.it e saranno recapitate tramite email entro venerdì 25 settembre alle ore 13.
Le richieste di accredito stampa vanno inviate, sempre entro la stessa data e orario, all’indirizzo stampa@acperugiacalcio.it.
Per esigenze organizzative, le richieste giunte oltre tale data non saranno prese in considerazione.