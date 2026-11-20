La Serie C scende in campo per dire ‘No’ alla violenza sulle donne, colorandosi di rosso grazie alle fasce da capitano speciali che verranno indossate per la quarta stagione consecutiva da tutti i club nella 15ª giornata di Serie C Sky Wifi, in programma dal 20 al 23 novembre.

Il simbolo della lotta alla violenza contro le donne porterà questo importante messaggio nelle trenta città del campionato dei giovani e dei talenti, con la comunicazione dell’iniziativa che non si limiterà al campo, dove le grafiche led dedicate e la fonica saranno parte integrante della campagna, ma che punterà anche alla sensibilizzazione di tifosi, appassionati e spettatori tramite i canali digital e social della Serie C, che diffonderanno contenuti creati ad hoc.

La giornata rientra nel progetto “C Sociale”: tutte le maglie indossate dai capitani, successivamente autografate, potranno essere aggiudicate tramite le aste benefiche su seriec.charitystars.com fino al 30 novembre, a sostegno del Centro Antiviolenza Artemisia, impegnato sul territorio di Firenze da oltre trent’anni nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti.