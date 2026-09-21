BIGLIETTI

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IL PROGRAMMA SETTIMANALE DI ALLENAMENTO DEI GRIFONI

I Grifoni si ritroveranno al Centro sportivo “Paolo Rossi” domani, martedì, per la ripresa degli allenamenti (ore 15) in preparazione della prossima gara di campionato, domenica 27 settembre, Perugia – Reggiana (ore 17:30 Stadio “Curi”).

Il programma settimanale, stilato da mister Aimo Diana e dal suo staff, prevede doppia seduta mercoledì, giovedì e venerdì il pomeriggio, sabato la mattina (ore 11).

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