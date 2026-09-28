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IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI NELLA SETTIMANA DEL DERBY COL GUBBIO

Dopo la vittoriosa partita contro la Reggiana al “Curi”, i Grifoni si sono ritrovati già questa mattina, lunedì, per preparare la settimana che porta al derby contro il Gubbio (sabato 3 ottobre ore 14:30 allo stadio “Barbetti”).

Il programma settimanale prevede poi allenamenti tutti i giorni il pomeriggio (ore 15) e venerdì la mattina (ore 11).

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