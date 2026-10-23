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IL PERUGIA PRIMAVERA SABATO OSPITA IL FROSINONE | DOMENICA LE ALTRE GIOVANILI

Nel campionato Primavera 2 il Perugia di mister Giorgi, attualmente al secondo posto dopo la sconfitta di misura a Palermo, è chiamato al pronto riscatto sabato (ore 14:30) contro il Frosinone al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

Il programma delle formazioni giovanili del Perugia vede le formazioni U15 e U17 impegnate domenica (rispettivamente alle ore 12:30 e alle ore 15, al Centro sportivo “Paolo Rossi”) contro il Pescara, mentre l’U16 alle ore 15 scenderà in campo al “Benelli” contro la Vis Pesaro.

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