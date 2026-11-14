IL PERUGIA AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2026

Il team manager del Perugia Calcio, Francesco Baldoni, ha partecipato, all’Allianz Stadium di Torino, a un incontro formativo organizzato nell’ambito del Social Football Summit 2026 (#SFS26), dedicato a tutti i team manager delle squadre professionistiche, dalla A alla C, valido per l’aggiornamento delle Licenze Nazionali per la stagione 2026/2027.

Un’importante occasione di approfondimento e confronto su temi centrali per la professione: dalla figura del team manager nel calcio moderno agli aspetti normativi legati alla riforma del lavoro sportivo, fino all’organizzazione e alla gestione del gruppo.

Tre gli interventi in programma, affidati a Paolo Piani, segretario tecnico della Figc, Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) nonché vice presidente della FIGC, e Alessandro Campagna, plurimedagliapto tecnico di pallanuoto, con la moderazione di Matteo Fabris, team manager della Juventus.

Un momento di formazione e condivisione utile ad accrescere competenze e professionalità, in un ruolo sempre più centrale nella gestione e nell’organizzazione di una società sportiva.