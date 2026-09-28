IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA SIGNORA LAURA E L’ABBRACCIO A MISTER GIORGI

AC Perugia Calcio, appresa la notizia della scomparsa della signora Laura, madre di mister Luigi Giorgi, esprime profonda e sincera vicinanza all’allenatore della squadra Primavera e ai suoi cari.

Questo il messaggio che, a nome di tutto il Club, rivolgono a mister Giorgi il direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras, il responsabile sportivo Alessandro Gaucci e il responsabile del Settore giovanile, Giovanni D’Andrea: “Abbiamo apprezzato sin dal tuo arrivo a Perugia le tue qualità professionali e umane. Doti per le quali sei subito entrato a far parte della grande famiglia del Perugia Calcio. Che ora si stringe a te con affetto in questo momento così difficile”.