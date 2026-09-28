BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA SIGNORA LAURA E L’ABBRACCIO A MISTER GIORGI

AC Perugia Calcio, appresa la notizia della scomparsa della signora Laura, madre di mister Luigi Giorgi, esprime profonda e sincera vicinanza all’allenatore della squadra Primavera e ai suoi cari.

Questo il messaggio che, a nome di tutto il Club, rivolgono a mister Giorgi il direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras, il responsabile sportivo Alessandro Gaucci e il responsabile del Settore giovanile, Giovanni D’Andrea: “Abbiamo apprezzato sin dal tuo arrivo a Perugia le tue qualità professionali e umane. Doti per le quali sei subito entrato a far parte della grande famiglia del Perugia Calcio. Che ora si stringe a te con affetto in questo momento così difficile”.

ULTIME NEWS

IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA SIGNORA LAURA E L’ABBRACCIO A MISTER GIORGI

Leggi la news

RIVIVIAMO IL GOL DI TOZZUOLO E L’ESULTANZA DEI GRIFONI SOTTO LA CURVA NORD

Leggi la news

APERTURA DELLA BIGLIETTERIA PER SOTTOSCRIVERE LA GRIFO CARD

Leggi la news

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI NELLA SETTIMANA DEL DERBY COL GUBBIO

Leggi la news

INIZIA CON UN PARI ESTERNO IL CAMPIONATO DEL PERUGIA U16

Leggi la news

PERUGIA – REGGIANA LIVE | IL GRIFO VINCE CON LA RETE DI TOZZUOLO!!! (1-0)

Leggi la news

IL CORDOGLIO DEL PERUGIA PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE ROSSI

Leggi la news

COMPLETATI GLI ESAMI, NESSUNA ANOMALIA: CARRIERO E’ TORNATO AD ALLENARSI CON I GRIFONI

Leggi la news

LE AZZURRE DEL VOLLEY SORDE IN VISITA AL PERUGIA CALCIO

Leggi la news

PERUGIA – REGGIANA, I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Leggi la news