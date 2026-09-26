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IL CORDOGLIO DEL PERUGIA PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE ROSSI

AC Perugia Calcio esprime cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Rossi, noto imprenditore, appassionato sostenitore del Grifo, vice presidente del Club negli anni difficili in cui, sotto la guida di Roberto Damaschi, si gettavano le basi per la rinascita.

Un impegno per il quale il Perugia Calcio e tutto il popolo biancorosso saranno sempre riconoscenti a Giuseppe.

Alla famiglia Rossi il cordoglio e la vicinanza del Club.

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