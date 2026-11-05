I libri di #ioleggoperché tornano protagonisti in Serie C. La Lega Pro aderisce alla campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori, che negli anni ha saputo promuovere la lettura tra i più giovani, portando in più della metà delle scuole italiane 4,5 milioni di libri e coinvolgendo, nella sola ultima edizione, 4,2 milioni di studenti.

Undici anni di storia, fondamentali per l’arricchimento del patrimonio bibliotecario delle scuole italiane, che incontrano ancora una volta il campionato di Serie C Sky Wifi, coinvolgendo sempre nuove città e nuove regioni. I libri di #ioleggoperché entreranno in campo per le 60 partite della 13a e della 14a giornata di campionato, in programma rispettivamente nei weekend dal 6 al 9 e dal 13 al 16 novembre.

Per invitare tutti a donare, dal 7 al 15 novembre, un libro alle biblioteche degli oltre 30mila tra nidi e scuole aderenti, i capitani e il direttore di gara entreranno in campo con in mano i libri di #ioleggoperché, per poi donarli ai bambini che li accompagnano. L’iniziativa sarà impreziosita da attività di promozione della lettura, tra led di bordocampo, messaggi dello speaker e contenuti social.

“Siamo felici che la Serie C sia ancora protagonista di una iniziativa così lodevole. Sarà bello vedere, anche quest’anno, tanti libri nei nostri stadi. Incentivare la lettura e promuovere la cultura, dai più piccoli ai più grandi, può fare la differenza, e il mondo dello sport deve farsi portatore di valori così importanti. Leggere rende migliori le nostre vite e migliora noi stessi. Ed è anche uno dei modi migliori per passare il tempo” – ha commentato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani.