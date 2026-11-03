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I GRIFONI TORNANO AD ALLENARSI, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Dopo il pareggio di Guidonia, i Grifoni torneranno ad allenarsi oggi, martedì, sul terreno sintetico del Centro sportivo “Paolo Rossi” per preparare la prossima partita in casa della Pianese, in programma domenica 8 novembre alle ore 17:30.

La squadra si ritroverà nel pomeriggio per l’allenamento in programma alle ore 15 agli ordini di mister Diana e del suo staff. Alle 18 la squadra parteciperà alla messa in memoria di Renato Curi e degli altri ex Grifoni scomparsi.

Il programma settimanale prevede poi sedute di allenamento la mattina (alle ore 10:30) e la rifinitura di sabato alle ore 11 (a porte chiuse) prima della partenza per la sede del ritiro.

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