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I GRIFONI SONO TORNATI AD ALLENARSI, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

I Grifoni sono tornati ad allenarsi oggi (mercoledì) agli ordini di mister Aimo Diana e del suo staff per preparare la prossima partita di campionato, in programma lunedì 16 novembre allo stadio “Curi” (ore 20:45).

Il programma della settimana prevede seduta doppia giovedì, allenamento pomeridiano venerdì e sabato, domenica la mattina e rifinitura lunedì mattina.

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