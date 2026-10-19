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I GRIFONI SONO SUBITO TORNATI AD ALLENARSI | IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Dopo la vittoriosa trasferta di Campobasso, i Grifoni sono sono tornati subito ad allenarsi al campo sportivo “Fioroni” di Ellera, agli ordini di mister Aimo Diana e del suo staff.

C’è infatti da preparare la prossima gara, l’anticipo di venerdì 23 ottobre (ore 20.30) allo Stadio “Curi” contro il Pescara.

Il programma settimanale prevede allenamenti a Ellera tutte le mattine. La rifinitura del giorno gara, come di consueto, sarà a porte chiuse.

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