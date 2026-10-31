GUIDONIA – PERUGIA LIVE | LE FORMAZIONI UFFICIALI

GUIDONIA – PERUGIA
GUIDONIA: 25 Drago, 2 Esempio, 4 Celeghin, 8 Errico, 9 Vertainen, 11 Viteritti, 17 Tascone, 20 Giannotti, 30 Ferrari, 33 Borghini, 38 Frascatore. All. Ginestra. A disp.: 16 Front, 96 Stellato, 3 Malomo, 5 Mastrantonio, 7 Sannipoli, 10 Spavone, 14 Santoro, 18 D’Urso, 21 Tonetto, 23 Murgia, 26 Baroni, 77 Zappella.
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni, 8 Ladinetti, 9 Sabbatani, 11 Borsoi, 14 Quirini, 20 Carriero, 28 Riccardi, 33 Langella, 72 Cortesi. All. Diana. A disp.: 12 Moro, 22 Cataldi, 6 Angeli, 7 Cisco, 10 Canotto, 15 Papazov, 19 Dottori, 26 Seha, 29 Renault, 30 Van Amersfoort, 31 Conti, 39 Cavallini.
ARBITRO: Maccarini Sez. Arezzo
ASSISTENTI: Macripò di Siena e Marchese di Napoli (IV ufficiale Di Mario di Ciampino, operatore FVS Cirillo di Roma 1)