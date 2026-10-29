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GUIDONIA – PERUGIA, ARBITRA MACCARINI DI AREZZO

Sarà Lorenzo Maccarini della Sezione di Arezzo ad arbitrare la partita Guidonia Montecelio – Perugia, 12a giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma sabato 31 ottobre alle ore 17:30.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Laura Gasparini di Macerata e Alessandro Marchese di Napoli. IV ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino, operatore FVS Massimiliano Cirillo di Roma 1.

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