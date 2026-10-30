GUIDONIA M. – PERUGIA | I CONVOCATI E LE PAROLE DI MISTER DIANA

Superare la delusione del risultato negativo maturato in casa contro il Pescara, trovando continuità di risultati utili, cominciando a fare meglio, ciascuno, a livello personale. Con questo spirito il Perugia si presenta sul campo del Guidonia Montecelio. Un terreno sintetico, che ha indotto la squadra a scegliere di allenarsi sul campo della Primavera al Centro sportivo “Paolo Rossi”.
Alla vigilia della partita mister Aimo Diana annuncia che potrebbero esserci della novità, anche in considerazione degli uomini a disposizione e di qualche fisiologico calo di condizione, vista anche l’anomala preparazione di una squadra formata in gran parte da giocatori arrivati nella parte finale del mercato estivo. “A me i giocatori piace che giochino con grande libertà” confida mister Diana a proposito dei calciatori che hanno maggiore fantasia. Aggiungendo: “Io provo ad avere la squadra più tecnica possibile in campo”.
Mister Diana poi svela il messaggio ripetuto ai suoi calciatori: “Dobbiamo fare meglio a livello personale. Facciamo bene ognuno il proprio e così diventiamo un ‘noi'”. Insomma, si cresce come squadra anche limitando ciascuno gli errori personali.
I convocati
Questi i convocati da mister Diana per la trasferta di Guidonia:
1 ZELEZNY RADOSLAW
4 TOZZUOLO ALESSANDRO
5 STRAMACCIONI DIEGO
6 ANGELI MATTEO
7 CISCO ANDREA
8 LADINETTI RICCARDO
9 SABBATANI ANTONIO
10 CANOTTO LUIGI
11 BORSOI MATTEO
12MORO LUCA
14 QUIRINI ETTORE
15PAPAZOV DIMITAR
19 DOTTORI CHRISTIAN
20 CARRIERO GIUSEPPE
22 CATALDI SIMONE
26 SEHA SAYHA
28 RICCARDI DAVIDE
29 RENAULT GUILLAUME
30 VAN AMERSFOORT PELLE
31 CONTI GABRIELE
33 LANGELLA CHRISTIAN
39 CAVALLINI GIACOMO
72 CORTESI MATTEO
(foto e video liberamente utilizzabili)