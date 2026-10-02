GUBBIO – PERUGIA, LE PAROLE DI MISTER DIANA ALLA VIGILIA (VIDEO)

Poter replicare la “prestazione importante” fatta contro la Reggiana, correggendo alcuni degli errori che sono stati comunque commessi, anche di fronte a un avversario, il Gubbio, “con motivazioni, caratteristiche e sistema di gioco diversi“.
Questo l’auspicio dell’allenatore del Perugia, Aimo Diana, alla vigilia del derby contro il Gubbio. Una partita che si gioca “in un ambiente sempre difficile“, ricorda il mister biancorosso, contro un allenatore, sottolinea “molto, molto esperto“.
“Sarà una bella partita” prevede mister Diana. Che si attende che la sua squadra faccia “una prestazione buona, densa, seria, con grande rispetto dell’avversario“. E con la consapevolezza “di poter diventare una squadra forte, che può provare ad andare a vincere su tutti i campi, ma anche perdere su tutti i campi, in questo momento“, sottolinea.
“Se domani la squadra farà una prestazione importante, al di là del risultato – chiarisce l’allenatore – allora vuol dire che abbiamo messo un altro mattoncino“.
Quanto all’ambiente che attenderà il Perugia a Gubbio, per mister Diana deve essere un motivo d’orgoglio per i suoi ragazzi: “Siamo una squadra dal nome importante, dobbiamo diventare anche una squadra importante“.
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