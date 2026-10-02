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GUBBIO – PERUGIA, I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Questi i Grifoni convocati da mister Aimo Diana per la partita Gubbio – Perugia, in programma sabato 3 ottobre ore 14:30 allo stadio “Barbetti”:

1 ZELEZNY RADOSLAW
4 TOZZUOLO ALESSANDRO
5 STRAMACCIONI DIEGO
7 CISCO ANDREA
8 LADINETTI RICCARDO
9 SABBATANI ANTONIO
10 CANOTTO LUIGI
11 BORSOI MATTEO
12 MORO LUCA
15 PAPAZOV DIMITAR
19 DOTTORI CHRISTIAN
20 CARRIERO GIUSEPPE
26 SEHA SAYHA
28 RICCARDI DAVIDE
29 RENAULT GUILLAUME
30 VAN AMERSFOORT PELLE
31 CONTI GABRIELE
33 LANGELLA CHRISTIAN
34 SAM AMOAH
55 STRAPPINI SEBASTIAN
77 KABASHI ELVIS
90 VERGANI EDOARDO

(foto Settonce, riproduzione vietata)

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