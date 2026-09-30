BIGLIETTI

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GUBBIO – PERUGIA | BIGLIETTERIA E ALTRE INFO TIFOSERIA BIANCOROSSA

Come da informativa ricevuta da AS Gubbio, AC Perugia Calcio comunica ai propri tifosi le informazioni relative all’acquisto dei biglietti per la gara Gubbio – Perugia di sabato 3 ottobre 2026, che si disputerà alle ore 14:30 allo stadio “Pietro Barbetti”.

I tagliandi sono già in vendita. L’acquisto per i residenti nel Comune di Perugia; Comune di Corciano; possessori della “Grifo card”; titolare di abbonamento del Perugia Calcio è autorizzato solo ed esclusivamente nel settore “Curva ospiti”.

Vendita dei tagliandi per il settore “Curva ospiti” presso le ricevitorie accreditate della provincia di Perugia,
ad eccezione di quelle situate nel Comune di Gubbio.

Per i settori locali è consentita la vendita solo ed esclusivamente ai: residenti Comune di Gubbio,
residenti Provincia di Pesaro-Urbino; ai possessori della Fidelity Card della Società Gubbio.
Vendita online non abilitata.

Biglietteria settore ospiti

La vendita dei biglietti per il settore ospiti si effettua esclusivamente presso le ricevitorie abilitate Viva Ticket o il botteghino dello stadio “Barbetti”.

CURVA OSPITI disponibilità 1.175 tagliandi – prezzo unico € 10.00 + prevendita.
La vendita dei tagliandi sarà attiva sino alle ore 19.00 di venerdì 2 ottobre, specificando che il botteghino settore ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara.

Altre info

Prima dell’acquisto del tagliando si raccomanda l’attenta consultazione del regolamento stadio “P. Barbetti”
al seguente link: https://www.asgubbio1910.net/

Si ricorda a tutti che per l’accesso allo stadio sarà garantito solamente mostrando la seguente documentazione agli steward:

  • Documento di identità
  • Titolo d’accesso
    Senza tale documentazione sarà impossibile accedere allo stadio.

PARCHEGGIO tifoseria ospite sito in Viale Umberto Paruccin.

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