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GUBBIO – PERUGIA, ARBITRA CASTELLONE DELLA SEZIONE DI NAPOLI

Sarà Domenico Castellone della Sezione di Napoli ad arbitrare la partita Gubbio – Perugia, 8a giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma sabato 3 ottobre alle ore 14.30 allo Stadio “Barbetti”.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele De Chirico di Molfetta e Riccardo Leotta di Acireale.

IV ufficiale Matteo Dini di Città di Castello, operatore FVS Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto.

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