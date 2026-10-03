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GUBBIO – PERUGIA (1-3) | LA FESTA DEI GRIFONI CON I PROPRI TIFOSI

Al triplice fischio dell’arbitro Castellone di Napoli, che ha posto fine al derby tra Gubbio e Perugia vinto dai biancorossi per 3-1, i Grifoni sono andati a festeggiare sotto il settore ospite, insieme agli oltre mille tifosi (l’intera capienza a disposizione) che hanno seguito la squadra.

Una corsa verso i tifosi della curva, la condivisione dei cori e quindi la festa dei Grifoni che si sono abbracciati in circolo, a conferma dello spirito di squadra che si è subito creato tra calciatori che, per lo più, giocano insieme soltanto da poche settimane.

(foto AC Perugia Calcio, riproduzione vietata)

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