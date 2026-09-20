GROSSETO – PERUGIA LIVE | RISULTATO FINALE 2-0

6a giornata campionato Serie C Girone B – Stadio “Zecchini”
GROSSETO – PERUGIA 2-0
46′ pt Gori rig., 18′ st Gaddini
GROSSETO: 35 Marcu, 5 Sabbatini (25′ st 70 Fabri), 8 Damiani, 9 Gori, 11 Fiorini, 16 Fiorani, 23 Ampollini, 27 Brenna, 28 Gaddini (29′ st 29 Andreoli), 47 Mannelli (25′ st 19 Montini), 91 Pitti. All. Indiani. A disp.: 1 Cabella, 12 Menicucci, 10 Mastroianni, 17 Gallucci, 18 Lorenzini, 24 Alfani, 25 Fantacci, 32 Ciraudo, 29 Tosi, 77 Lorenzelli, 79 Hasani, 99 Della Mora.
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni (20′ st 11 Borsoi), 6 Angeli, 8 Ladinetti (34′ st 7 Cisco), 14 Quirini, 15 Papazov, 26 Seha (12′ st 9 Sabbatani), 33 Langella (20′ st 20 Carriero), 77 Kabashi, 90 Vergani (12′ st 30 Van Amersfoort). All, Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 10 Canotto, 19 Dottori, 28 Riccardi, 29 Renault, 31 Conti.
ARBITRO: Angelillo Sezione di Nola
ASSISTENTI: Russo di Torre Annunziata e Aletta di Avellino
NOTE: 15′ st espulso Papazov
(foto Settonce, riproduzione vietata)