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GRIFONI IN TRASFERTA CON IL RINNOVATO PULLMAN | IMMAGINI

Alla volta di Guidonia – dove domani, sabato 31 ottobre, affronterà la formazione locale allo Stadio comunale “Città dell’Aria” (ore 17:30) – sul rinnovato pullman brandizzato con i colori e lo stemma del Perugia Calcio, per la squadra allenata da mister Aimo Diana.

Un pullman con gli interni rinnovati, con la pelle rossa e banda bianca, come la prima maglia, e lo stemma del Grifo (AC Perugia 19065) su ogni sedile.

Anche con questi dettagli si rafforza l’identità e il senso di appartenenza.

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