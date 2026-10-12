BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

GLI ALLENAMENTI DEI GRIFONI ALLO STADIO DI ELLERA

Come detto da mister Aimo Diana nella conferenza post gara, i Grifoni vogliono subito mettersi alle spalle la controversa serata di domenica, con la testa subito al prossimo impegno, la trasferta di Campobasso.

Per consentire la manutenzione dei campi del Centro sportivo “Paolo Rossi”, la squadra si allenerà questa settimana al campo di Ellera stadio “Gianfranco Fioroni”.

Da martedì, ripresa degli allenamenti, le sedute si terranno tutte le mattine alle 10,30. Poi, sabato pomeriggio, dopo il pranzo insieme, la squadra partirà alla volta di Campobasso.

ULTIME NEWS

PERUGIA UNDER 16 CORSARSO CONTRO IL SAN MARINO

Leggi la news

GLI ALLENAMENTI DEI GRIFONI ALLO STADIO DI ELLERA

Leggi la news

PERUGIA – VADO 0-2 | RISULTATO FINALE

Leggi la news

U17 E U15, VITTORIE CON TANTI GOL PER I GRIFONCELLI CONTRO LA CASERTANA

Leggi la news

PERUGIA – VADO | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Leggi la news

PRIMAVERA | IL PERUGIA BATTE ANCHE L’AVELLINO (1-0) E RESTA IN TESTA A PUNTEGGIO PIENO

Leggi la news

PERUGIA – VADO | LE PAROLE PRE-PARTITA DI MISTER DIANA

Leggi la news

LA FOTO UFFICIALE DEL PERUGIA CALCIO STAGIONE 2026/27

Leggi la news

PRIMAVERA, SCONTRO AL VERTICE CONTRO L’AVELLINO | LE ALTRE PARTITE DI SABATO

Leggi la news

IN BIGLIETTERIA E IN RICEVITORIA IL “PACK” PER 2 GARE ANCHE SENZA GRIFO CARD

Leggi la news