BIGLIETTI

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GIOVEDì BIGLIETTERIA APERTA PER LA GRIFO CARD

AC Perugia Calcio comunica che nella giornata di giovedì 29 ottobre sarà aperta la biglietteria dello Stadio “Curi” per il rinnovo o le nuove sottoscrizioni della Grifo Card.

La biglietteria, giovedì, sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Si ricorda che la tessera, oltre a essere obbligatoria per acquistare i biglietti di alcune partite secondo le disposizioni delle autorità competenti, offre numerosi vantaggi ai possessori, che beneficeranno di uno sconto allo store e delle promozioni con le aziende partner del Perugia Calcio.

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