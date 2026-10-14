GIOVEDì BIGLIETTERIA APERTA PER IL RILASCIO GRIFO CARD

AC Perugia Calcio informa i propri tifosi che nella giornata di giovedì 15 ottobre la biglietteria sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 per la sottoscrizione della Grifo Card.

La Grifo Card, necessaria per assistere alla partita Campobasso – Perugia, offre inoltre ai possessori esclusivi vantaggi, con sconti allo store ufficiale e per acquistare prodotti e servizi dalle aziende convenzionate con il Perugia Calcio, il cui elenco è consultabile nel sito (sezione dedicata alla Grifo Card).