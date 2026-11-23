Nette vittorie, nella doppia sfida contro i pari età del Grosseto al Centro sportivo “Paolo Rossi”, per le formazioni Under 17 e Under 15 del Perugia.

Per i ragazzi guidati dal duo Anelli-Romoli la vittoria per 4-0 vale la testa solitaria della classifica.

Vittoria con goleada anche per il Perugia Under 15, grazie agli scatenati Gabellini e Fabbi.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 – SERIE C GIRONE C

Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 11ª giornata

PERUGIA – GROSSETO 4-0

1’ pt Ferdinandi (P), 45’ pt Piazza (P), 4’ st Checcarelli (P), 45’ st Basili (P)



PERUGIA: Tarducci, Burrini V.K. (22’ st Romaldini), Turchi, Ferdinandi (11’ st Basili), De Angelis (22’ st Puglisi), Porcu (11’ st Brunori), Piazza (22’ st Del Tordello), Minestrini, Checcarelli (33’ st Galeotti), Citernesi (33’ st Chierico), Proietti (11’ st Pascucci). All.: Anelli – Romoli. A disp.: Manganelli.



GROSSETO: Giabbani, Toduta V.K., Ricci, Lo Piparo (12′ st Bianco), Dediu (12′ st Conti), Burcea (12′ st Ciurcanu), Stefanelli, Ruscitti (12′ st Minervini), Guzzardi (1′ st Ferrini), Coratti (12′ st Dedoni), Balcanuta (1′ st Brienza). All.: Ceccarini. A disp.: Marinoni, D’Aveni.



ARBITRO: Rrushi Sezione di Perugia (assistenti: Sielicki e Pasquariello Sezione di Perugia)



PERUGIA – Nel Campionato Under 17 il Perugia supera 4-0 il Grosseto e conquista 3 punti che valgono la vetta solitaria della classifica. I biancorossi salgono infatti a 26 punti, 2 in più del Pescara.

I ragazzi di Anelli e Romoli sbloccano il risultato dopo appena un minuto con Ferdinandi e trovano il raddoppio allo scadere della prima frazione con Piazza.

In avvio di ripresa, al 4’, Checcarelli allunga ulteriormente le distanze. Il Perugia mantiene il controllo della gara e nel finale Basili firma la quarta rete, che fissa il risultato sul definitivo 4-0.

PROSSIMA GARA: Gubbio – Perugia, domenica 29 novembre.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 – SERIE C GIRONE C

Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 11ª giornata

PERUGIA – GROSSETO 5-1

10’ pt e 41′ st Gabellini (P); 19’ pt Meffe (Grosseto); 30’ pt, 38′ pt e 7′ st Fabbi (P)



PERUGIA: Marcucci; Cicarè (1’ st Masi), Brugnone (12’ st Pedalino), Morlupi, Pappafava (12’ st Mannelli), Baccarini V.K. (25’ st Minestrini), Gabellini (12’ st Ruggeri), Mosciatti (32’ st Messini), Fabbi (25’ st Guglielmi), Coldagelli (1’ st Mavilla), Vannucci. All.: Papini – Castellani. A disp.: Romanelli.



GROSSETO: Graighero (30’ st Schiavone); Fulda (12’ st Meffe), Viggiani (24’ st Campo), Savelli, Giovannoni, D’Ovidio, Artino (12’ st Mastrangelo), Fedele (24’ st Giochi), Terramoccia, Coccia (12’ st Demaj), Della Monaca (24’ st Fommei). All.: Terracciano.



ARBITRO: Correnti Sezione di Perugia (assistenti: Kallaverja e Ragni Sezione Perugia).



PERUGIA – Trascinato da Fabbi (tripletta) e Gabellini (doppietta) il Perugia U15 supera il Grosseto con un netto 5-1 al Centro Sportivo “Paolo Rossi”.

Gara indirizzata già nella prima frazione. I biancorossi sbloccano il risultato al 10’ con Gabellini, ma il Grosseto trova il pareggio al 19’ con Meffe. La reazione del Perugia è immediata: Fabbi riporta avanti i suoi al 30’ e firma anche il terzo gol al 38’, completando la doppietta prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’attaccante biancorosso trova ancora la via della rete al 7’, realizzando la tripletta personale. Nel finale, al 41’, Guglielmi mette il sigillo sul successo, fissando il punteggio sul definitivo 5-1.

PROSSIMA GARA: Gubbio – Perugia, domenica 29 novembre.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16

Stadio “San Marco Evangelista” – 8ª giornata

PESCARA – PERUGIA 1-0

4’ pt, Pomposo (Pes)

PESCARA: Buonamassa, Di Baldassarro, Camara, Racaniello, Zaccagnini (13’ st Spinelli), Hika, Pomposo (42’ st Di Paolo), Criscuolo (42’ st De Santis), De Luca (32’ st Ziello), D’aprile (13’ st Colancecco), Di Gregorio (32’ st Leggieri). All. Di Giacomo. A disp.: Terrenzio, De Renzis, Sciabbarrasi.



PERUGIA: Arcioni, Capomagi (43’ pt Franzese), Bertoletti (40’ st Mattiacci), Panattoni, De Vito, Parreschi, Calabrò (40’ st Crescenzi), Mulamba, Calistri, Mengani (26’ st Spinalbelli), Asante (13’ st Morresi). All. Gambini, Lanterna.

A disp.: Rappuoli, Gervasi, Mencarelli, Perseo.



ARBITRO: Di Pasquale Sez. Pescara (assistenti Gargiulo e Russo Sez. Pescara)



PESCARA – si interrompe dopo 7 risultati utili di fila (un pareggio e 6 vittoria) la striscia positiva dei grifoncelli U16, che contro un solido avversario a Pescara subiscono la prima sconfitta in campionato, di misura, mantenendo comunque il primato della classifica del Girone c.

Dopo appena 4 minuti di gioco i padroni di casa trovano il goal vittoria con Pomposo, che punisce la formazione perugina alla primissima occasione.

Subìto lo svantaggio, il Perugia crea diverse occasioni per agguantare il pari, senza però riuscire a gonfiare la rete avversaria.

Nella ripresa il copione si ripete, con i grifoncelli che tentano di acciuffare il pari e i padroni di casa che si coprono bene, ripartendo in contropiede con lanci lunghi.

Alla fine, con il Perugia anche in inferiorità numerica per l’espulsione del proprio difensore centrale, il match si conclude sull’1-0 per il Pescara.

I grifoni nonostante la prima sconfitta in campionato mantengono la vetta della classifica. E possono ricaricare le batterie, grazie alla sosta di campionato, in vista della penultima sfida del girone di andata, quando ospiteranno il Pineto al Centro Sportivo “Paolo Rossi”.

PROSSIMA GARA: Perugia – Pineto, domenica 6 dicembre

(foto utilizzabili)