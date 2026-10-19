GIOVANILI | TUTTE VITTORIOSE LE FORMAZIONI BIANCOROSSE (U15 – U16 – U17)

Tutte vittoriose le formazioni giovanili biancorosse nell’ultimo turno di campionato. Sabato le squadre U15 e U17 sono tornate con 6 punti dalla trasferta di Foggia. Domenica, a Perugia, è arrivata anche la vittoria dell’Under 16 contro il Campobasso.

Campionato U17 Serie C Girone C 6a giornata – Stadio “Lucky Park”

FOGGIA – PERUGIA 2-3

15 pt Proietti (P), 28′ pt Bianchi (F), 14′ st Musto (F), 24′ st Checcarelli (P), 37′ st Ferdinandi (P)

FOGGIA: Santoro, De Cunzo, Nardone, Di Mauro, Zenutti, Petraglia, Bianchi, Musto, Miu, Fortis, Vinella. All. Bianchi.

PERUGIA: Organai, Burrini (11′ st Bisonni), Romaldini, Galeotti (11′ st Ferdinandi), De Angelis, Puglisi, Basili (11′ st Citernesi), Minestrini, Ceccharelli (44′ st Turchi), Cirillo (28′ st Del Tordello), Proietti (11′ st Piazza). All. Romoli – Anelli. A disp.: Tarducci, Brunori, Porcu.

ARBITRO Acciarini Sez. Foggia (ass. Di Minico di Ariano Irpino e Amoia di Molfetta.

FOGGIA – Al termine di una partita ricca di emozioni il Perugia U17 conquista tre punti pesanti a Foggia, che consentono ai biancorossi guidati dal binomio Romoli-Anelli di restare agganciati alle posizioni di vertice.

Perugia avanti al 15′ con Proietti. I padroni di casa trovano però presto il pari e nella ripresa il sorpasso. Il Perugia ha però la forza di reagire, trovando il pareggio con Checcarelli e il gol della vittoria al 37′ con Ferdinandi.

Prossimo turno: Perugia – Pescara, 25 ottobre.

Campionato U16 Serie C Girone C 4a giornata – Centro Sportivo “Paolo Rossi”

PERUGIA – CAMPOBASSO 4 – 2

20’ pt Tribisonno (C), 35’ pt Calistri (P), 47’ pt Mengani (P), 6’ st Frenzese (P), 9’ st Capomagi (P), 20’ st Mancini (C)

PERUGIA: Arcioni (cap) (36’ st, Rappuoli), Capomagi, Franzese (10’ st, Bertoletti), Panattoni (36’ st, Perseo), De Vito (36’ st, Mencarelli), Parreschi, Calistri (14’ st, Roseti), Mulamba (14’ st, Gervasi), Spinalbelli (10’ st, Morresi), Mengani (36’ st, Mariani) Calabrò (10’ st, Bianchi). All. Gambini, Lanterna

CAMPOBASSO: De Cristofaro, De Tullio (33’ st, Marcellino), Gisoldi, Catena, Mancini, Di Iorio, Mosca, Manente L., Di Biase (6’ st, Baranello), Tribisonno, Manente G. A disp.: Mastrocesare, Domeneghetti, Gioffre, Fiorucci, De Risio, De Rosa, Scricca. All. Civico.

ARBITRO: G. Guazzeroni, sez. Orvieto (ass. Mancini, Paris, sez. Terni)

PERUGIA – Quarto risultato utile di fila e terza vittoria consecutiva in 4 gare di campionato per i grifoncelli Under 16 che, guidati dai mister Gambini e Lanterna, si impongono per 4 a 2 su un ostico Campobasso. Nonostante fosse fanalino di coda della classifica, la squadra ospite parte forte e approfittando di un errore in fase di disimpegno della retroguardia perugina, si porta in vantaggio, con Tribisonno, attorno alla metà della prima frazione di gioco. Fino a questo episodio, si era visto un Perugia in partita, ma che però non riusciva ad impensierire i propri avversari.

Dopo il goal subito, il Grifo tira fuori gli artigli e nel giro di pochi minuti riesce prima a trovare il pari con il goal di Calistri e successivamente, allo scadere del primo tempo, arriva la rete del vantaggio con Mengani.

La seconda frazione di gioco mostra la netta superiorità dei padroni di casa che, in 10 minuti dalla ripresa, mettono a segno una doppia marcatura grazie a due esterni difensivi, Franzese e Capomagi.

Indirizzato l’incontro, il Perugia continua a creare ed attaccare alla ricerca di ulteriori occasioni da goal ma, complice un lieve e momentaneo calo di intensità di gioco, dovuto anche all’importante numero di giocatori subentrati, concede il goal della speranza agli ospiti.

Alla fine il match si conclude sul risultato di 4-2 per i grifoni, che consolidano il secondo posto in classifica, puntando all’Ostiamare capolista.

Prossimo impegno: domenica 25 ottobre 2026, Vis Pesaro – Perugia, 5° giornata di andata, U16 Serie C.

(Il Perugia U16, foto liberamente utilizzabile)

Campionato U15 Serie C Girone C 6a giornata – Stadio “Lucky Park”

FOGGIA – PERUGIA 0-3

2′ st e 6′ st Minestrini (P), 40′ st Guglielmi (P)

FOGGIA: Bramante, Barone, Melchionda, Consiglio, Borgia, Perri, Spatuzza, Menicozzo, Noviello, De Leonardis, Thiam. All. Montemorra.

PERUGIA: Romanelli, Mosciatti (15′ st Pedalino), Brugnoni (35′ st Cicchi), Cenzi, Galli, Baccarini (22′ st Mavilla), Minestrini (22′ st Aloe), Falcini (15′ st Masi), Coldagelli (22′ st Guglielmi), Cicarè (35′ st Gabellini), Vannucci (35′ st Messini). All. Castellani – Papini. A disp.: Milizia.

ARBITRO: Di Tofano sez. Foggia (ass. Consales di Foggia e Corvasce di Barletta)

FOGGIA – I Grifoncelli del Perugia U15 passano a Foggia, in una partita più complicata di quanto non dica il risultato finale.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa è Minestrini ad indirizzare la gara a favore dei biancorossi, siglando una doppietta in quattro minuti. Nel finale arriva la terza rete di Guglielmi.

Prossimo impegno: 25 ottobre Perugia – Pescara.