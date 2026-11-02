GIOVANILI | IL PERUGIA U17 DOMINA SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA LATINA, PARI U15

Un perentorio successo della formazione Under 17 e un prezioso punto, pur con qualche rammarico, conquistato dall’Under 15 in rimonta, è il bottino del Perugia nella doppia trasferta di Latina.

UNDER 17 SERIE C GIRONE C – 8a GIORNATA

Stadio “Bartolani”

LATINA – PERUGIA 0-3

5′ pt Minestrini, 17′ pt Pascucci, 28′ pt Ferdinandi

LATINA: Capasso, Belli (39’ st Vagni), Falasconi, Meo, Frasca (39’ st Marini), Gheorghe (14’ st Fava), Perandini (39’ st Duva), Pucci (19’ st Pelle), Di Bernardo (39’ st Duva), Sisti, Visenti (14’ st Montanaro). All. Medori. A disp..: Rinaldi, Marini, Montanaro, Grande, Fava, Duva, Pelle, Vagni, Vona.



PERUGIA: Organai, Burrini (47’ st Turchi), Romaldini (47’ st Cicioni), Galeotti (27’ st Citernesi), De Angelis, Puglisi (47’ st Porcu), Basili (47’ st Del Tordello), Minestrini Cap., Proietti (16’ st Piazza), Pascucci (27’ st Cirillo), Ferdinandi (16’ st Checcarelli). All. Anelli – Romoli. A disp..: Tarducci, Cicioni, Porcu, Turchi, Del Tordello, Piazza, Citernesi, Cirillo, Checcarelli.



ARBITRO: Pietrosanti sez. Ciampino (assistenti Elia sez. Ostia Lido e Minasi sez. Roma 2)



LATINA – Nel Girone C del Campionato Nazionale Under 17 di Serie C colpo del Perugia del binomio Anelli – Romoli, che passa sul campo della capolista Latina.

Biancorossi scatenati sin dalle prime battute e meno in di mezzora si portano sul 3-0, che sarà poi il risultato finale.

Apre le mercature Minestrini, dopo appena 5 minuti. Il raddoppio porta la firma di Pascucci, al 17′. Al 28′ il gol di Ferdinandi che chiude praticamente la gara.

Nella ripresa il Perugia prova ad arrotondare il bottino, ma alla fine la partita termina sul 3-0. I biancorossi in classifica sono secondi a 2 punti dal Pescara, con una gara in meno. Nel prossimo turno al Centro sportivo “Paolo Rossi” arriva la Pianese, fanalino di coda.

UNDER 15 – SERIE C GIRONE C – 8a GIORNATA

Stadio “Bartolani”

LATINA – PERUGIA 1-1

20′ pt Pilotta (L), 29′ st Fabbi (P)

LATINA: Mastrogirolamo, Mastrogiovanni (31’ st De Vizzi), Camilli (31’ st Toselli), Vellucci V.K., Casale, Vallini (20’ st Rossetto), Bellato Cap., De Vizzi, Pilotti, Soria, Petruccelli (24’ st Chimera). All. Ciriello. A disp.: Quintavalle, Toselli, De Vellis, Turco, Boschi, Rossetto, Chimera, Montanaro.



PERUGIA: Milizia, Galli V.K., Brugnoni, Cenci, Ruggeri (24’ st Minestrini), Baccarini Cap. (24’ st Guglielmi), Falcini (12’ st Mavilla), Fabbi (35’ st Morlupi), Cicarè (12’ st Aloe), Vannucci, Masi (1’ st Coldagelli). All. Castellani. A disp..: Marcucci, Morlupi, Cicchi, Pedalino, Mavilla, Minestrini, Aloe, Guglielmi, Coldagelli.



ARBITRO: La Posta Sez. Frosinone (assistenti Minasi sez. Roma 2 e Elia sez. Ostia Lido)

LATINA – Nel Campionato Under 15 il Perugia conquista un punto in rimonta contro l’ostica formazione del Latina, al termine di una partita molto difficile.

Il Perugia prova sin dai primi minuti ad aggredire la formazione avversaria, andando vicino al vantaggio. Ma ad andare a segno sono i padroni di casa, con una pregevole conclusione dalla distanza di Pilotti.

Padroni di casa in vantaggio al 20′ del primo tempo con Pilotti.

I biancorossi trovano la rete del pareggio al 29′ della ripresa con Fabbi, non sbaglia dal dischetto.

Nel finale i Grifoni hanno ancora due occasioni importanti per completare la rimonta e conquistare l’intera posta in palio, ma non riescono a concretizzarle. La gara si chiude così sull’1-1, con il rammarico per le opportunità avute negli ultimi minuti.

Nel prossimo turno, domenica 8 novembre, il Perugia a caccia di punti playoff contro la Pianese davanti ai propri tifosi.

(foto liberamente utilizzabili)