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GIOVANILI E FEMMINILI, LE PARTITE DI DOMENICA

Con il Campionato Primavera 2 che osserva un turno di riposo, sono concentrate tutte nella giornata di domenica le partite delle formazioni giovanili e del settore femminile del Perugia.

Il Perugia Under 16 alle ore 15 ospiterà l’Ostiamare al Centro sportivo “Paolo Rossi”. Nei campionati Under 17 e Under 15 doppia sfida (alle ore 16:30 e 14:00) a Guidonia, per la 10a giornata di campionato.

La prima squadra femminile giocherà alle ore 17:00 al Centro sportivo “Paolo Rossi”, per la sfida di campionato contro il Real Avigliano.

In mattinata (ore 9:00) l’Under 15 femminile ospiterà il Petrignano.

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