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GIOVANILI E FEMMINILI, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Programma ricco di partite interessanti nel finesettimana per le formazioni giovanili maschili e femminili del Perugia.

Nei campionati maschili, sabato 7 novembre, oltre alla formazione Primavera impegnata in casa contro il Pescara (ore 14:30, diretta tv) c’è il derby per il campionato Under 16 al Comune di Scheggia, dove il Perugia andrà a fare visita al Gubbio (ore 15).

Domenica 8 novembre le formazioni Under 15 e Under 17 ospiteranno i pari età della Pianese al Centro sportivo “Paolo Rossi” (rispettivamente alle ore 11:30 e alle ore 14).

Il Perugia Under 15 Femminile ospiterà sabato (ore 9, Centro sportivo “Paolo Rossi) l’Orvietana.

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