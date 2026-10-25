GIOVANILI | DOMENICA RICCA DI GOL, SUCCESSI PER U17 E U16

Partite ricche di gol quelle che delle formazioni giovanili del Perugia scese in campo nella giornata di domenica.

Il Perugia Under 17 ha superato il Pescara 4-2 al Centro sportivo “Paolo Rossi”. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa girandola di emozioni. Piazza al 10′ porta in vantaggio i biancorossi, che però in 5 minuti si ritrovano sotto per le reti di Silpizi e Leggieri. Al 25′ il Perugia trova il pari e nel finale una doppietta di Galeotti fissa il punteggio sul 4-2.

E’ andata male invece ai ragazzi dell’Under 15, che dopo aver chiuso in svantaggio di misura, nella ripresa hanno dovuto cedere alla qualità del Pescara, con la gara che si è chiusa 7.1 per gli ospiti.

Successo in trasferta per il Perugia Under 16, che ha superato la Vis Pesaro con il punteggio di 3-1. Partita subito indirizzata a favore dei biancorossi con le reti al 3′ di Panattoni e all’11’ di Calabrò. A inizio ripresa la Vis Pesaro accorcia le distanze, ma nel recuperò Calabrò sigla la doppietta personale e chiuse i conti.

(a seguire i tabellini delle tre partite. Nella foto, liberamente utilizzabile, la formazione Under 17)